احذر 3 تصرفات شائعة عند العطس.. قد تؤدي إلى الوفاة

«تتعدد الأسباب والموت واحد»، جملة يتداولها الناس عبر الأزمنة المختلفة للتعبير عن كثرة أسباب الموت، لكن هل تخيلت يومًا أن تتسبب عطسة في قتلك؟ في حقيقة الأمر من الممكن أن تفقد حياتك إذا عطست بطريقة خاطئة، إذ لا بد من تجنب بعض التصرفات عند العطس، حتى لا تعرض حياتك للخطر، وفقًا لتصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

تصرفات تجنبها عند العطس

كتم العطس:

أوضح «بدران»، لـ«الوطن»، أن العطس عبارة عن رد فعل يحدث من الأغشاء المخاطية عند إثارتها من مثيرات الحساسية، وقد تكون العطسة قاتلة في بعض الحالات، إذا تم كتمها بشدة، ما يؤدي إلى انفجار في الأوعية الدموية، يتسبب في الإصابة بنزيف في المخ، بالتالي تحدث الوفاة.

وبحسب «بدران» قد يمكن أن يتسبب كتم العطس، في مشكلات صحية خطيرة، منها:

تمزق الحلق.

تمزق الشعيرات الدموية في الأنف والعين.

تمزق الأنسجة الرخوة في الحلق.

تمزق طبلة الأذن.

تهتك الرئتين.

العطس بقوة كبيرة:

من التصرفات التي قد تؤدي للوفاة، إخراج العطسة بقوة كبيرة، إذ يمكن أن ينتج عنها دفع الهواء إلى الرئتين بشدة، ما يؤثر على عضلة القلب، كما يمكن أن تتعرض أيضًا لكسر في الضلوع.

إهمال المضاعفات:

حذر «بدران» من تجاهل مضاعفات العطس وتراكمها، إذ من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة فيما بعد بصورة غير مباشرة.

فوائد العطس

- طرد مسببات الحساسية من الأنف، ومنع دخولها للرئتين.

- منع العدوى البكتيرية، بفضل طرد الألميكروبات الغازية.

- تقليل وصول المخاط والميكروبات للأذن.

نصائح عند العطس

بحسب «بدران» يفضل السماح للعطسة بالخروج في هدوء، ولا بد من الانتباه لاستخدام المناديل عند العطس، وإذا لم يتوافر يفضل العطس في الكوع، مع مراعاة غسل اليدين بالماء والصابون، فور كل عطسة.