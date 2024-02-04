حشرة غريبة تنام في سريرك وتسبب العطس والحكة.. ما هي؟

يتعجب بعض الأفراد من إصابتهم بالسعال وسيلان الأنف والعطس عند الاستيقاظ من النوم دون إصابتهم بالبرد، ويتساءلون عن السبب وراء ذلك، ليتضح أن هناك مخلوقات صغيرة جدًا تتواجد في السرير، ولا تُرى بالعين المجردة، تُعرف باسم عث الغبار هي السر وراء ذلك، وهي آفات صغيرة تنجذب إلى خلايا الجلد الميتة في الفراش، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي.

علامات وجود عث الغبار

وهناك عدة علامات تُدلل على وجود عث الغبار في الفراش، منها حدوث السعال الجاف وحكة وأحمرار العين، والعطاس وصعوبة التنفس، لذا أوصى الخبراء بغسل أغطية السرير في درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، ونفض الغبار في غرفة النوم بالكامل، للتخلص من تلك الآفات الدقيقة.

بدوره أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن هذه الحشرة الدقيقة تنام معنا كل ليلة وتعيش في الفراش والبطانيات والوسائد، وأفضل طريقة للتخلص منها هو عرض أغطية السرير للشمس لأنها حساسة للضوء والشمس: «هذا الكائن الدقيق لا يتأثر بالغسيل لذا يعتبر عرض الملاءات والوسائد للشمس هو الحل الأمثل.

تأثير عث الغبار على جسم الإنسان

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إفرازات تلك الحشرة تؤدي إلى حدوث تحسس شديد لجسم بعض الأشخاص، منها حساسة الأنف والجيوب الأنفية والزكام والعطس والصداع، كما تتسب في حدوث حساسية الصدر والجلد والعين، مشيرًا إلى أن تشخصيها يكون من خلال اختبارات الحساسية عن طريق الجلد أو الدم، وينقسم العلاج إلى العلاج الدوائي والعلاج المناعي من خلال أخذ أمصال الحساسية القياسية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ويمكن الإشارة إلى بعض النصائح التي تساعدك باتباعها إلى تجنب التعرض لعثة الغبار.. كالتالي:

- استخدام أغطية فراش مضادة لمُسببات الحساسية، والتي تُصنع من قماش مُحكم النسيج يمنع عثة الغبار من التسلل إليها.

- ضرورة غسل أغطية الفراش أسبوعيًا.

- الحفاظ على رطوبة المنزل من خلال استخدام مكيف الهواء.

- تجنب شراء أغطية الفراش التي يصعب تنظيفها بسهولة من الغبار.

- تنظيف الغبار أول بأول من خلال استخدام المكنسة الكهربائية ذات مرشح هواء عالي الكفاءة.

- التخلص من الأغراض القديمة والمكدسة التي تكون سببًا لتجمع الغبار والأتربة.