خطر محدق.. الأسباب التي تجعل العطسة مميتة

كتم العطسة من أخطر ما يمكن أن يقوم به أي شخص، إذ قد يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية، والعديد من الإصابات الناجمة عن هذا السلوك، إذ يسبب الضغط الكبير الناتج عن كتم العطسة، تهيجا في الحلق وتمزقا في طبلة الأذن، ونستعرض خلال التقرير التالي الأسباب التي قد تجعل العطسة مميتة، وفق محمد كامل استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«الوطن».

المخاطر التي تجعل العطسة مميتة

- كتم العطسة يتسبب في احتباس الهواء داخل الصدر ويؤدي إلى تمزق الأوعية الدماغية.

- يتسبب كتم العطس في تمدد الأوعية بسب تراكم الضغط في الجمجمة.

- عند كتم العسطة يحاول الهواء الخروج من الأنف وخلال العطسة يتحول لأنبوب يدفع أي شيء غير مرغوب بالخارج، وحال كتمها وسد الأنف، تتكون الجراثيم في الأذن تتسبب عدوى.

كتم العطسة يؤدي لنزيف في خلايا الدماغ

- عند كتم العطسة قد يصل الأمر إلى حدوث نزيف في خلايا الدماغ.

- من أكثر الإصابات خطورة خلال كتم العطسة الإصابة في طبلة الأذن وتصل لتمزقها.

- الإصابة بالدوارن وتشوش الرؤية وعدم إدراك ما يجري.

- يتسبب كتم العطس في إحمرار العين.

- خلال كتم العطس وبسبب الضغط على الممرات الأنفية قد تتعرض للانفجار.

- يسبب الإصابة في الحلق والصعوبة في البلع.