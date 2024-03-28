مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة أطفال دور الرعاية

نظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية «يوم الربيع» ويوم اليتيم، بمشاركة مجموعة من الأطفال في دور الرعاية، وقدموا عملا مسرحيا استعراضيا، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة والمساعدة في تطوير ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم الإبداعية، فضلا عن تقديم مجموعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية التفاعلية للأطفال.

اهتمام مكتبة الإسكندرية بالطفل

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي لهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة بشكل مستمر لهم؛ للتشجيع على القراءة وتنمية المهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.