الإمام الأكبر يشرح معنى اسم الله «الكبير»

قال الدكتور أحمد الطيب، إمام الأزهر الشريف، إنّ اسم الله «الكبير» إذا وُصف به العبد فالمعنى ناقص، والكبر هنا معناه السيادة والسيطرة، وهي في العبد ناقصة، وحينما تُطلق على الله فهي مُقدسة، ومنزه عن النقص.

اسم الكبير عندما يُطلق على الله فهو الكبير المُطلق

وأضاف الإمام الطيب، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ خلال برنامجه «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الناس»، أن اسم الكبير عندما يُطلق على الله سبحانه، فهو الكبير المُطلق المنزه عن ما يشين الكبير البشري، وهو اشتراك في اللفظ فقط وليس المعنى لضيق اللغة البشرية.

الفرق الدقيق بين اسم الكبير والعظيم

وأوضح الإمام الأكبر الفرق الدقيق بين اسم الكبير والعظيم: « هو أن اسم العظيم معناه العظمة المُطلقة التي لا نهاية لها والتي تُطلق على الكبير أيضا، لكن اسم الكبير محدود المعنى، ولذلك نختم بها قراءة القرآن الكريم، لأنه القرآن مُشتمل على معاني لا نهاية لها من العظمة، كأن الله سبحانه يقول هذا الذي تلوته عليكم لا يجيء به إلا عظيم».