أكبر مائدة إفطار في جامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة.. 500 وجبة يومياً

في أكبر مائدة إفطار بجامعة الأزهر فرع البنات بمدينة نصر، تجلس الطالبات المصريات والوافدات جنبا إلى جنب يتناولن معا وجبة الإفطار، ويتبادلن الفرحة والمحبة، محتفلات بشهر رمضان المبارك، الذي يجمع بينهن كل عام، ويشكل جسرا للحب والكرم.

نظمت جامعة الأزهر فرع البنات، أكبر مائدة إفطار لجميع الفرق والكليات الإنسانية والإسلامية بمدينة نصر، تحت إشراف فضيلة الإمام أحمد الطيب، وبحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات، والوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بمشاركة عمداء ووكلاء كليات فرع البنات.

500 وجبة يومياً

وذكرت الدكتور حبيبة محمد حسن، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الدراسات الإنسانية بالأزهر، في حديثها إلى «الوطن»، أن مائدة الإفطار ستضم 500 طالبة مغتربة ومقيمة بالقاهرة يوميا ولمدة 10 أيام متواصلة: «جامعة الأزهر دائماً تحرص على الاهتمام ببناتها، لذا قررت تنظم مائدة كبيرة بشكل يومي بداية من 24 مارس ولمدة 10 أيام، ودي مش أول سنة لينا، دي المرة التانية على التوالي».

طالبات الأزهر تشاركن في تنظيم أكبر مائدة بفرع البنات

نظمت أعداد كبيرة من طالبات الأزهر مائدة الإفطار الأكبر بالجامعة، وحرصن على إظهار جامعتهن بأفضل طريقة، إذ تحكي أسماء طارق وآلاء عصام، الطالبتان بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية قسم اللغة العربية، لـ«الوطن»، أنها المرة الأولى لهن التي يشاركن في تنظيم المائدة ويشعرن بالسعادة: «حبينا نشارك في تنظيم المائدة ونساعد زميلاتنا في تحضير الوجبات واستقبال البنات ورئيس الجامعة ونوابه، وحاسين بالفخر بدراستنا داخل جامعة الأزهر».

طالبات وافدات يشاركن فرحة الإفطار

بالرغم من أن لديهن موائد إفطار خاصة بهن كوافدات، إلا أن بعضهن يخترن الإفطار بجانب زميلاتهن المصريات، إذ تروي «حليمة» طالبة وافدة من ماليزيا، وتدرس بكلية الدراسات الإسلامية، أن رمضان في مصر يختلف تماماً عن بلادها، إذ نالت إعجابها الموائد المجانية التي ينظمها الأزهر جامعة ومسجد، وتشارك وجبة الإفطار رفقة صديقاتها من الوافدات والمصريات يوميًا، بحسب ما ذكرته لـ«الوطن»: «أشعر بالسعادة لوجودي بمصر خلال رمضان، فهنا مختلف عن ماليزيا تماما، من حيث تعليق الزينة وتوزيع الوجبات مجاناً، وحسن معاملة المصريين لنا في كل مكان».