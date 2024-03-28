نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح فضل الصوم: يكفر السيئات ويُهذب النفوس

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، إنّ الله تعالى جعل للصوم فضائل عظيمة، فالصوم يكفر السيئات ويرفع الدرجات ويغفر الزلات ويُهذب النفوس وهو أيضًا تأديب للجوع وحرمان مشروع وخشوع لله وخضوع، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

فضل الصوم

واستدل عبدالمالك، خلال برنامجه الرمضاني «مع الصائمين» المُذاع عبر قناة «الناس»، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة من شعبان، «أيها الناس قد أطل عليكم شهر عظيم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوع، فهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة ويزاد فيه رزق المؤمن ومن فطّر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقًا لرقبته من النار».

وتابع: «هناك من الأحاديث تدل على فضل الصوم ومكانته، فالله سبحانه وتعالى عظّمه قدرًا وفضّله، وليس بعد كلام الله تفضيل، فهو شهر التُقى والهُدى».