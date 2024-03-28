نائب رئيس جامعة الأزهر: رمضان شهر القرآن والتكافل والذكر والتوبة والغفران

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن شهر رمضان هو شهر القرآن والتكافل والذكر والتوبة والغفران، موضحا أنه أيضًا شهر الانتصارات، لافتًا إلى أنَّ معظم المعارك التي خضها المسلمين حديثاً وقديماً وأنتصر فيها كانت في شهر رمضان المبارك.

رمضان شهر الانتصارات

وأشار «عبد المالك»، خلال حديثه على قناة «الناس»، إلى أهم الانتصارات التي نصر الله فيها المسلمون في الشهر الكريم، موضحًا أنَّ أول نصر كان في يوم بدر يوم الفرقان إذ التقى فيه الجمعان حين خرجت قريش، بخيلها وخيلائها وغرورها بغضه القراء على المسلمين حتى وصول إلى ماء بدر بالقرب من المدينة ووقف زعيمهم عمرو بن هشام وهو يقسم قائلاً «لن نغادر بدرا حتى ننحر الجذور ونشرب الخمور وتغني علينا القيام»، ولكن يرد القرآن الكريم في حزم وحسم.

نصر الله للمسلمين على المشركين

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «خرج المسلمون الذين كانوا يكرهون لقاء العدو، لما رأى رسول الله وجوه المشركين وكثرة عددهم مع قلة عدد أصحابه، توجه إلى الله تعال يدعي لهم بالنصر، فنصر الله المسلمين على المشركين بل وقاتلة الملائكة مع المسلمين وكان هذا أول نصر وقع للمسلمين في شهر رمضان».