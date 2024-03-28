دعاء الرزق في العشر الأواخر من رمضان.. اللهم أعطنا ما تقينا به فتنتها

العشر الأواخر من شهر رمضان هي فترة مميزة ومهمة في الإسلام، حيث يتعاظم الأجر والثواب فيها بالقرب من انتهاء هذا الشهر المبارك، تتميز هذه الأيام بالعبادة والتقرب إلى الله بشكل أكبر من الأيام الأخرى، ويحرص الناس على ترديد دعاء الرزق في العشر الأواخر من رمضان تشهد العشر الأواخر فهي ليالي لا تعادلها ليالٍ في السنة، ففيها تتنزل الرحمة والبركة بشكل خاص.

أدعية الرزق في العشر الأواخر من رمضان

وإضافة إلى أن صلاة التراويح وقيام الليل وتلاوة القرآن والذكر من أهم العبادات في هذه الفترة، فإن دعاء الرزق في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك الصدقات والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. تُعتبر ليلة القدر، التي تقع في العشر الأواخر، أفضل من ألف شهر، وفيها تحسب الأعمال بأضعافها. لذا، يجب على المسلم أن يستغل هذه الفترة الثمينة بالعبادة والتقرب إلى الله والتوبة من الذنوب، لتكون له فرصة للتطهر والتقوى والغفران.

دعاء الرزق

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي أن دعاء الرزق في العشر الأواخر من رمضان له فضل كبير ومن الصيغ المستحبة في دعاء الرزق: اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فِتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العليُّ العظيم، اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين، اللهمَّ أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهمَّ إنا نسألك في هذا اليوم فرجًا لكلِّ الهموم وشفاءً لكلِّ مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهدايةً لكلِّ عبد ورزقًا لكلِّ محتاج واستجابة لكلِّ دعاء يا رب العالمين، اللهمَّ إنا نسألك في هذا اليوم أن تُكرمنا بعظيم غفرانك وأن تجعلنا في حفظك وأمانك، وألَّا تحرمنا من فضلك وأن ترزقنا في الدنيا حياة السعداء وفي الآخرة نعيم الشهداء يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين.