«الصحة» تطلق 48 قافلة طبية مجانية في العشر الأواخر من شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، في الفترة من يوم 20 رمضان وحتى يوم الخميس 29 من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ القوافل تضم التخصصات الطبية كافة، من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

48 قافلة طبية مجانية خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، يوم الثلاثاء، بمناطق التحرير بمحافظة أسيوط، والبحرية مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، وكفر حكيم حي كرداسة بمحافظة الجيزة، والخير والنماء وزراعة 10، ومركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والفيروز مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنّ عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

قوافل طبية مجانية يوم 21 رمضان

وتابع «عبدالغفار» أنّه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية مجانية يوم 21 رمضان بمناطق عزبة العسكر (نجع الكرور) محافظة اسوان، وبلقطر الشرقية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، ودنوشر مركز المحلة الكبري محافظة الغربية، و مركز طبي الخيالة حي البساتين محافظة القاهرة، وساقية المنقدي اشمون محافظة المنوفية، وسنور محافظة بني سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وبركة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور ابراهيم اسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين، يومي 22 و23 رمضان، بمنطقتي وحدة طب أسرة بيشة عامر مركز منيا القمح محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 23 و24 من شهر رمضان المبارك بمناطق بني سلامة حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وبتمدة مركز بنها محافظة القليوبية، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط.

وتابع إسماعيل، أنّه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق أسيوط الجديدة مركز الفتح محافظة أسيوط، وبني عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، والبيشة مركز أشمون محافظة المنوفية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والأنصار مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وغوط الوز مركز براني محافظة مطروح، يومي 24 و25 رمضان، لافتا إلى أنّه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 25 و26 من شهر رمضان المبارك بمناطق الجزيرة محافظة أسوان، والدخيلة مركز العجمي محافظة الإسكندرية، والمستعمرة الشرقية مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

كما سيتم إطلاق 10 قوافل طبية مجانية يومي 26 و27 رمضان بمناطق الشيخ يوسف مركز الفتح محافظة أسيوط، ووحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، ووحدة صحية نجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر، وأبو الخاوي مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة صحية دوامة بني عمرو مركز فاقوس محافظة الشرقية، ونواج مركز طنطا محافظة الغربية، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر محافظة القاهرة، وبقيرة مركز بنها محافظة القليوبية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأم الرخم محافظة مطروح.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و28 رمضان بمنطقتي قرداحي حي المنتزة محافظة الإسكندرية، والـ800 فدان حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأخيرا سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمناطق الحصايا محافظة اسوان، وزوير مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وسرير مفتاح محافظة المنيا، وام الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والاحايوة شرق مركز أخميم محافظة سوهاج، والداخلة محافظة مطروح، وأبو مسعود مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وذلك في 28 و29 رمضان.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الاجتماعي.