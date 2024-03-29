آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة المنوفية.. اعرف الشروط

خلال أيام قليلة ينتهي التقديم في وظائف جامعة المنوفية، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتتضمن مدير عام الإدارة العامة لمكتب أمين الجامعة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

المستندات المطلوبة

مقترح لتطويرالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطويرالأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته، بما يحقق رضا المواطنين.

تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة، على النماذج المعدة لذلك، بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية لوظائف القيادات الإشرافية، مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم، موضحا به:

الدرجات العلمية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي الاشتراك فى المؤتمرات.

صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 7 صورة شخصية

وتقدم الطلبات بصفة شخصية وعدد الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي)

آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة المنوفية

آخر موعد للتقديم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل، بالإدارة العامة لجامعة المنوفية.

عنوان الجهة الادارة العامة لجامعة المنوفية ـ شارع جمال عبد الناصر ـ شبين الكوم ـ منوفية.

وتفاصيل الوظائف من هــنـا