وظائف حكومية جديدة ينتهي التقديم عليها غدا.. اعرف التفاصيل

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة آخر موعد للتقديم على الوظائف الشاغرة في 3 مصالح حكومية وهي؛ وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس القومي للمرأة، التابع لرئاسة الجمهورية.

أولا: وظائف وزارة العدل

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ثانيا: وظائف جامعة سوهاج

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وظائف المجلس القومي للمرأة

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المستندات المطلوبة في الوظائف الحكومية

السيرة الذاتية للمتقدم وعدد (7) صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية للمتقدم، وموضحا به تقدير آخر تقريرين عن تقويم آداء والجزاءات (إن وجد) وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وبيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها، وبيان أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد ويفضل الخبره في ذات المجال المعلن عنه، مقترح تطويري للإدارة العامة، وصحيفة حالة جنائية حديثة باسم المجلس القومي للمرأة.

آخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية:

وحددت بوابة الوظائف الحكومية أنّ آخر موعد للتقديم في وظائف الجهات الثلاثة المشار إليها هو غدا الاثنين الموافق 25 مارس 2024.