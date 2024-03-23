وظائف جديدة للذكور في هيئة الطرق والكباري.. اعرف شروط التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل عن حاجته لشغل عدد 100 في وظيفة سائق سادس و«70» في وظيفة حرفي رصف سادس بالمستوى الوظيفي السادس «ب».

شروط التعيين في الوظائف:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

3- أن يكون المتقدم من الذكور فقط

4- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما في تاريخ نشر الإعلان

5- أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

6- رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق

7- أن يجتاز الامتحانان المقررة ثم يجتاز التدريبات المقررة

8- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانان والتدريبات

المستندات المطلوبة:

يجب على المتقدم للوظيفة تحضير أوراقه ومن أبرزها «صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للطرق والكباري، الموقف من الخدمة العسكرية، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة في حالة الإعاقة».

التقديم على الوظائف

التقديم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 17 مارس وحتى 16 أبريل على الرابط