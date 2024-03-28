بعد اقتحام قرية تل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في حق أهل فلسطين

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تحدي قرارات المجتمع الدولي ورفضت تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، كما رفضت من قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل في انتهاك جديد وعدوان على شعب فلسطين.

اختطاف طفل فلسطيني

ولم تتوقف جرائم الاحتلال عند اقتحام قرية تل في فلسطين فحسب، ولكن استمرت جرائم الاحتلال في عدد من القرى، حيث احتجزت قوات خاصة من المستعربين الإسرائيليين طفلا يبلغ من العمر 10 أعوام، من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، واقتادوه إلى مركز شرطة البريد في القدس، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

كما اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من المستعربين شابين من ترمسعيا شمال رام الله، حيث داهموا بلدة ترمسعيا، واختطفوا شابين، لم تعرف هويتهما بعد.

اعتقال شابين في بلدة بيت فوريك

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدخل البلدة القريب من الحاجز العسكري، وداهمت ناديا للفروسية، واعتقلت مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن احتجزتهما لفترة.

وفي سياق متصل طالبت وزارة الخارجية طالبت بضغط دولي حقيقي لوقف الاستعمار والاستيلاء على الأرض، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي والتهجير، مدينة عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية الفلسطينية، خاصة المتواجدة في الأغوار الشمالية ومسافر يطا جوب الخليل، والتي تهدف لتهجير المواطنين، والاستيلاء على مساحات شاسعة من الضفة.