مبروك عطية لـ«ع المسرح»: لا أفرض على أحفادي شيئا مثلما فعل أبي

أكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، أنه يعرف إذا كانت السينما والفن تقدم رسالة راقية أم لا دون مشاهدتها، من خلال تعبير النقاد والمثقفين الذين شاهدوا العمل قبله.

مبروك عطية وعلاقته بالسينما

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «لا أشاهد السينما، لضيق الوقت وماعنديش استعداد نفسي، لكن لو حد من أحفادي دخل السينما، ببقى سعيد جدا وأنا بقوله عملت إيه ولكن مش بسأله على مضمون الفيلم، المهم أنه ناجح وهذا ما يعنيني».

مبروك عطية: مينفعش أفرض حاجة على حفيدي

وتابع: «أنا عندي حفيد، كابتن أحمد طه مبروك، بيلعب كرة قدم مش عشان الفلوس، لأ، لأنه هو الأول على معهده، وعنده رغبة في اللعب، وهذا ما يهمني، و مينفعش أفرض حاجة على حفيدي، على الرغم من أن والدي فرض عليا حاجات، ولكن تعاقبت الأجيال وأنا مش بعمل كده».