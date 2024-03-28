دعاء مؤثر من مبروك عطية لأهالي وشهداء فلسطين (فيديو)

ظهر الداعية مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، في برنامج «على المسرح»، بشكل مميز إذ افتتح حديثه بدعاء مؤثر لأهالي غزة الذين يعيشون لحظات صعيبة بسبب جرائم الاحتلال الإسرئيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية من أكتوبر الماضي.

دعاء لأهالي غزة

جاء الدعاء الذي ردده الداعية مبروك عطية خلال لقائه في البرنامج الذي يعرض على قناة «الحياة» كالتالي: «نحتسبهم عند الله من الأبرار، ربنا يرحم شهيدهم ويثبت حيهم ويواسي ريحهم.. جمل الله حياتكم وتقبل منا ومنكم وأسال الله أن يستجيب.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أن الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، تقبل اللهم منا وأقبلنا وعلى طاعتك أعنا.. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا حوائجنا، اللهم فك عن كل مهموم همه، اللهم ارزقنا ولا تمنعنا».

طفولة مبروك عطية

وخلال الحلقة تحدث الداعية مبروك عطية عن مرحلة طفولته ودراسته في الأزهر الشريف، قائلا إنه حفظ القرآن الكريم في عمر7 سنوات فقط، مضيفا أنه عندما دخل الأزهر كان يبلغ من العمر 10 سنوات ونصف، حيث إن الأزهر لا يقبل إلا من سن 11 عاما، فدخل باستثناء من شيخ الأزهر لحفظه القرآن الكريم: «كنت أصغر طالب في الأزهر، وأصغر دكتور في الأزهر، وأصغر أستاذ في جامعة الأزهر».

لقب يحبه مبروك عطية

لا يحب الداعية مبروك عطية أن يتم مناداته بلقب الشيخ ولكنه يحب أن يُنادى بالأستاذ الدكتور، لأنه حصل على الدرجة العلمية التي يطلق عليها «الأستاذية» وهى يحصل عليها الشخص بعد عشرة أعوام من الدكتوراة بعد أن يقوم بـ 10 أبحاث وتعرض على اللجنة العلمية، وتقيمه بناءً عليها.