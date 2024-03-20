طريقك للترقي.. نصائح الأكاديمية المهنية للمعلمين لاجتياز اختبار الصلاحية

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين نصائح مهمة للمعلمين الراغبين في الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، لضمان النجاح في الاختبار الإلكتروني.

نصائح مهمة للاختبار الإلكتروني للترقي للمعلمين

وشملت النصائح للمعلمين الذين يشغلون مستوى وظيفة معلم أول فقط، والذين جرى تسجيل ترشحهم لترقيات العام الجاري، كالتالي:

- يفضل الدخول لأداء اختبارات الترقي من جهاز حاسب آلي وليس من الموبايل.

- في حالة عدم الاجتياز للمرة الأولى يرجى المحاولة في اليوم التالي أو بعدها بساعات.

- التأكد من كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة حتى لا يؤثر ذلك على إدراج اسم المعلم في كشف الترقي.

- كود خدمة الدفع على فوري هو 788 الذي من خلاله يجرى الدفع، بالإضافة إلى رقم الطلب الذي يظهر على الشاشة.