عادل الفار لـ«كلم ربنا»: «نبأ وفاة ابني وقع عليّ كالصاعقة»

قال الفنان عادل الفار، عن وفاة ابنه، إنه كان في منزل صديقه يشاهد مباراة كرة قدم حينما وصلته مكالمة هاتفية من زوجته تفيد بتدهور حالة ابنهما الصحية، فذهب إليه على الفور وقرر نقله إلى المستشفى.

لحظة دخول ابن عادل الفار للمستشفى

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أنه في رحلته إلى المستشفى، كان يصلي ويتضرع لله بشدة، طالبًا من الله أن يشفي ابنه، وعند وصوله إلى المستشفى، وجد ابنه يقترب منه بسرعة على الكرسي المتحرك وحوله طاقم الأطباء، شعر حينها بالحرج والندم.

وفاة ابن عادل الفار

وتابع: «قررت مرافقته إلى غرفة العلاج، وبعد ذلك تم طلب إجراء تحاليل طبية له، لأنه كان يعاني من مرض السكر، وتركت مساعدي بجانبه تحسبًا لأي طارئ، وبعد فترة قصيرة، تلقيت نبأ وفاته، ووقعت علي جملة «ابنك تعيش أنت» كالصاعقة.