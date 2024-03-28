الفنان عادل الفار يروي لـ«كلم ربنا» أصعب موقف في حياته

قال الفنان عادل الفار إنه كان يحب نجله المتوفى شادي حبًا شديدًا، مشيرًا إلى أن نجله كان يحبه أيضًا.

وأضاف الفار خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، عبر «الراديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، قائلًا «عندي رسايل كان بيكتبها ليا على الهاتف المحمول بيحسسني قد إيه هو بيحبني، وأنه مش زعلان مني وبيعتذر ليا عن الأخطاء اللي بيخطأها».

وتابع الفنان: «وعن لحظة وفاته، هو كان قاعد عند واحد من أصحابه بيتفرج على مباراة وفجأة زوجتي كلمتني وقالت لي ابنك تعبان قوي، وهنزل أوديه المستشفى، فى اللحظة دي اتخضيت، كان عنده حوالي 34 سنة، والنهارده ذكرى وفاته، بقاله سنتين، قولت لها وديه المستشفى بسرعة وأنا هجيلك على المستشفى، روحت على المستشفى، طول ما أنا ماشي في الطريق، عمال أدعي يا رب، وفضلت أدعي على طول لغاية ما وصلت المستشفى».

وأكمل: «لقيته جاي من بعيد، راكب العجلة وبيزقوها في المستشفى، وعيني جات عليه، وبصلى كده، واتكسف مني، لأني كنت زعلان منه، سبته عدى دخل أوضة المرضى، مدير المستشفي قالى لازم يقعد عندنا عشان فيه تحليل، كان مريض سكر، وسبت المساعد بتاعي معاه عشان لو احتاج حاجة، فكلمني وقالي ابنك تعيش انت».