عادل الفار لـ«كلم ربنا»: أشعر بالذنب تجاه وفاة ابني وأطلب من الله يسامحني

قال الفنان عادل الفار، إنه يشعر بالذنب تجاه وفاة ابنه، ويعلم أنه لم يقم بواجبه تجاهه، وكان قادرًا على فعل المزيد لإنقاذ حياته، مشيرًا إلى أن أكبر خطأ قد ارتكبه في حياته هو عدم اهتمامه بابنه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب: «أوجه رسالة لكل الآباء أن يهتموا بأبنائهم، ولتدعوا الله أن يستر لهم طريقهم ويوفقهم، وراقبوهم وساعدوهم ولا تنسوهم».

وتابع: «في وقت وفاة ابني، كلمت الله وقلت له: «يارب ارحمه، اتضحك عليه وهو في سن صغير لا يعلم، ولم يجد من يقف بجانبه ويعمل على توعيته، وهذا أكبر خطأ ارتكبته في حياتي، طالبًا من الله أن يسامحني».

وأكمل: «قد خلقنا الله سبحانه وتعالى، وأعطانا كل شيء، بكل أشكاله، حتى فصول السنة، قد نوع منها ولم يحرمنا من شيء، وعندما أجد أحدا مريضا أحمد الله على صحتي».