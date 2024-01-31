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معرض القاهرة الدولي للكتاب

بسبب المخدرات ووفاة ابنه.. الفنان عادل الفار أشهر مونولجيست يشعر بالندم

كتب:

هبة أمين
11:42 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
الفنان عادل الفار

الفنان عادل الفار

رغم مرور عامين على وفاة نجله، إلا أن الفنان عادل الفار، الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم المونولجيست في فترة التسعينيات من القرن الماضي، مازال يعيش حالة من الحزن ليس فقط على فراق ابنه، ولكن لشعوره بالندم تجاه بعض التفاصيل التي مرت بينهما قبل رحيله.

وحكى الفنان عادل الفار، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه بعد وفاة ابنه في عام 2022 شعر بالندم بسبب عدم الاقتراب منه واحتواءه والتركيز على صنع علاقة جيدة تجمعهما سويًا، وتأكيده أنه لم يكن يعلم عن ابنه أي شيء، وتركه ينغمس في المخدرات.

طلب السماح من الله

وقال إنه بعد شعوره بوجع الفراق، توجه بالدعاء إلى الله طالبًا منه السماح لكل حياة السهر التي عاشها طيلة السنوات الماضية، ولم يهتم خلالها بـ ابنه الوحيد شادي: «باهتم بأسرتي وابنتي إيمان ربنا عوضني بيها، وهى من تبقى لي في هذه الدنيا».

عادل الفار مونولجيست التسعينيات

وأشار إلى أنه جمع أموالًا كثيرة، ولكن تسبب في ضياعها وإنفاقها بلا هدف ولم يضع في باله أي اعتبارات لغدر الزمن فضلًا عن انغماسه فترة في تعاطي مواد مخدرة، خصوصًا وأنه حاليًا متوقف عن العمل، ولم يعد فن المونولجيست كما كان في الماضي.

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بقلم هبة أمين