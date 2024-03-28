شعوب ضد العدوان على غزة.. 55% من الأمريكيين يعارضون إسرائيل

حالة من التعاطف العالمي تحيط بالقضية الفلسطينيية خصوصا خلال الحرب على قطاع غزة، ووفقا لأحدث استطلاعات رأي فإن التعاطف مع غزة، ازداد، إذ نشرت مؤسسة جالوب استطلاع رأي جديداً يفيد بأن 55% من الأمريكيين يعارضون الحرب على غزة، بعد دعمها في نوفمبر الماضي بنسبة 36%.

وأفاد استطلاع الرأي، بانه في الفترة من 1 إلى 20 مارس تراجع تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب على غزة، وتغير باتجاهاته، كما أن المجموعات الحزبية الرئيسية الثلاث أصبحت أقل تأييدًا لتصرفات إسرائيل في غزة، وتحول المستقلون من منقسمين في آرائهم إلى معارضين له، أما الديمقراطيون، الذين كانوا فعلًا معارضين إلى حد بعيد منذ نوفمبر، فيما لا يزال الجمهوريون يؤيدون الحرب لكنها انخفضت بنسبة 64%، بعد أن كانت تبلغ 71%. وفقا لـ«العربية نت».

أيرلندا أكبر داعم لفلسطين داخل الفضاء الأوروبي

تعد أيرلندا من أكثر الدول المؤيدة لفلسطين في العالم، وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار السابق، طالب الولايات المتحدة بإيقاف الإمدادات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إن العالم «مصدوم» من مستوى «اللا إنسانية» في غزة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

كما طالبت أيرلندا الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقيته التجارية مع إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وشهدت شوارع أيرلندا مظاهرات شعبية مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومشاركتهم في مسيرات مؤيدة لفلسطين.

إسكتلندا دعم مستمر للقضية الفلسطينية

كان رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف، قال في تغريدة على منصة إكس إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، والأونروا أكدت ضرورة عمل تحقيق في الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل، مشددا على ضرورة وصول المساعدات لغزة لمعانتهم بالفعل بشدة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينيية «وفا».

كما خرج العديد من المواطنين في إسكتلندا في مظاهرات شعبية مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات لمشاركتهم في مسيرات مؤيدة لفلسطين.

الشعب الألماني يدعم غزة

خرج أكثر من 7500 شخص، في برلين، تحت شعار «الجنوب العالمي يقاوم»، بحسب تقديرات الشرطة الألمانية.

تظاهرات في بريطانيا

شهدت شوراع بريطانيا خروج مظاهرات في عشرات مدن إنجليزية نصرة لغزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تظاهرات في إسبانيا

خرج عدد من الإسبان فى مظاهرات جديدة لدعم غزة والدعوة إلى وقف الإبادة الجماعية فى فلسطين، التي شارك فيها العديد بمشاركة عدد من المسئولين، حسبما قالت صحيفة لا راثون الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمينة العامة لحزب بوديموس، إيوني بيلارا، شاركت فى تلك المظاهرة، مثلما فعلت فى مظاهرات السبت الماضى، حيث قادت تمثيلاً لحزبها الذي كان يحمل رايته الخاصة.

وتحت شعار" لنوقف الإبادة الجماعية في فلسطين: وأوقفوا تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل"، قاد المتظاهرون المظاهرات ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين. يحيا نضال الشعب الفلسطيني"، وطالبوا بوقف إطلاق النار ونددوا بأنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".