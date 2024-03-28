مجلس القبائل المصرية يرسل 100 ألف وجبة إلى أهالي غزة غدا

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، وجرى الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تضامنًا مع أهالينا في قطاع غزة تحت شعار «أهلنا أولي مننا» وسيجرى إرسال 100 ألف وجبة إفطار إلى قطاع غزة بفلسطين الحبيبة وذلك في إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

«حكاية خير» في العريش

وأوضح المجلس أن فاعليات اليوم ستكون تحت عنوان «حكاية خير»، وتبدأ بافتتاح قرية الأمل التي تم تطويرها وتجديدها في الأشهر الأخيرة، كما سيتضمن اليوم عددا من الفاعليات الأخرى بجانب الإفطار الرمزي على شاطئ العريش الذي سيقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الأسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم يتواجد فعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم لبعض أسر الشهداء كذا تقديم الأجهزة الكهربائية لتسيير الزواج وفي الختام سيتم تقديم فقرة إنشاد ديني للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

مشاركة شعبية

ومن المتوقع أن تحظى الفاعلية بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية.