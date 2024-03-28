حكاية خطأ أفقد مبروك عطية البصر في إحدى عينيه.. ورأيه عن الشهرة والسينما

ظهر الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، مرتديا النظارة السوداء وممسكا الورد في يديه خلال لقائه ببرنامج «على المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، تحدث عن العديد من الأسرار في حياته الشخصية وكانت منها سبب ارتدائه النظارة وفقدان بصره.

فقد عينه نتيجة خطأ طبي

قال الدكتور مبروك عطية إنه فقد عينه نتيجة خطأ طبي عند إجرائه عملية جراحية فاشلة في إحدى عينيه، تسبب في فقدانه البصر، ليقرر أن يستر عيونه بالنظارة السوداء عن أعين الناس حتى يتمكن أن يدخل عليهم السرور: «أنا بلبس النظارة السوداء، وبستر عيوني عن أعين الناس وأدخل عليهم بالمسرة بالورد، فأردت ألا أكون مسرا من جانب ومؤلما من جانب آخر».

وخلال اللقاء التليفزيوني تحدث الداعية «مبروك عطية» عن حكاية فيديو زينب الذي كان نقطة تحول في حياتك، قائلا: «منادى مبني على الضم في محل نصب.. اللي يعنيني في المقام الأول هو فهم الناس له إيه الرسالة من الفيديو؟»، موضحا أن الناس لم تستفد بهذا الفيديو.

لا يحب الدكتور مبروك عطية الشهرة، حيث وصفها بأنها وباء ويقيد المرء سيره في الشارع: «الله يلعنها في كل كتاب الشهرة، فهي وباء، ويكفي أنها تقيد المرء سيره في الشارع، وعندما يذهب إلى مكان ما، يجد الآلاف يطلبون التصوير».

لا أشاهد السينما لهذا السبب

وكشف خلال حديثه أنه لا يشاهد السينما، نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى عندما يدخل أحد من أحفاده السينما يكون في قمة سعادته: «ماعنديش استعداد نفسي لدخول السينما، لكن لو حد من أحفادي دخل السينما، ببقى سعيد جدا».