يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، الموافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الجمعة 29-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في الساعة 4:20 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في الساعة 7:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.