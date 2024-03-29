مسلسل مليحة الحلقة 3.. المقدم أدهم ينقذ جد مليحة من انفجار الحافلة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة، عددًا كبيرًا من الأحداث المثيرة التي كشفت الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات المسلحة، ومدى بسالة الجنود المصريين في التصدي لها، وحماية حدود مصر من تسلل أفراد تلك العصابات إلى داخلها.

مسلسل مليحة الحلقة 3

وبعد أنّ جرى كشف الإرهابي المتسلل إلى شاحنة الركاب التي كانت تستقلها مليحة وعائلتها متوجهين من خلالها إلى مصر، والقبض عليه، اندلعت حرب طاحنة قادها إرهابيون ضد حرس الحدود المصري، بغية التسلل إلى الأراضي المصرية، وراح ضحيتها 5 جنود، وأصيب دياب الذي يؤدي بدور المقدم أدهم قائد حرس الحدود.

محاولة إنقاذ جد مليحة

وفي وسط تلك الأحداث المتوترة، وفي أثناء محاولة إنقاذ جد مليحة من الحافلة التي أوشكت على الانفجار، لم تتمالك مليحة نفسه، وانفعلت على المقدم أدهم، ومر هذا الموقف، ليلتقيا مجددًا في المستشفى، ليشرح لها الدكتور الذي كان في صحبتها مدى شهامة المقدم ونباهته وحرصه على إنقاذ حياة جدها، وأمرها بأنّ تذهب إليه وتعتذر على ما بدر منها، فوافقت على طلبه، وعندما دخلت إلى غرفة أدهم في المستشفى كان رده عليها حادًا، قائلا بإن شيئًا لم يحدث، لتحتد عليه أكثر وتقول له: «ليش عمال تتمسخر أنا جاية أعتذر منك» وانتفضت ثم ذهبت من فورها.