ماذا تعرف عن معبر السلوم؟.. الجيش المصري أحبط محاولة تسلل عبره بأحداث مسلسل مليحة

مع بداية أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة، والذي يجسد معاناة أسرة فلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، تعرض معبر السلوم البري إلى هجوم من بعض الإرهابيين بعد تسللهم من خلال أتوبيس كان ينقل بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وخلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة، استطاع الجيش المصري السيطرة على المتسللين وقتل العديد منهم وأبعدهم خارج الحدود.

معلومات عن معبر السلوم البري

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن معبر السلوم البري:

- ميناء السلوم البري أو معبر السلوم هو المعبر الحدودي بين مصر وليبيا.

- يقع بالقرب من مدينة السلوم الحدودية المصرية.

- يعد معبر عالمي يربط مصر من ناحية الغرب عبر مدينة السلوم ودول شمال إفريقيا.

- تم تطويره بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- يعد أحد الشرايين التجارية التي تعتمد عليها مصر في التجارة البرية مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

- له أهمية اقتصادية كبرى، إذ يعمل على تنشيط الحركة التجارية وزيادتها بين مصر وليبيا ودول المغرب العربي.

- تمت أعمال تطوير معبر السلوم البري على مساحة 285 فدانًا.

- تمت إقامة وتطوير 37 مبنى إداريًا وأمنيًا داخل المنفذ على أحدث مستوى وأجهزة وكاميرات مراقبة حديثة.

- به ساحة مخصصة للسيارات تستوعب 100 سيارة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

ويعرض مسلسل مليحة على قناة CBC الساعة 06:06 مساءً، ويعاد الساعة 09:45 مساءً، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، ويعرض على قناة ON الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.