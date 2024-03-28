ملخص الحلقة 3 من مسلسل مليحة.. حرس الحدود المصري يحبط مخطط قوة إرهابية

بعد أن نجت مليحة صحبة عائلتها من الموت المحقق، عدة مرات، كان آخرها انفجار الحافلة التي كانت العائلة تستقلها، ولكن حرس الحدود المصري استطاع أن يحبط العملية الإرهابية التي قام بها شخص، لينهي على ما تبقى من العائلة الفلسطينية الصغيرة التي قُتل أغلبها أثناء تنقلها من فلسطين إلى ليبيا، ثم إلى مصر.

ملخص الحلقة 3 مسلسل مليحة

وكان وراء هذا الشخص الإرهابي قوة كبيرة من الإرهابيين، الذي جاءوا خلف الحافلة المحملة بالمهاجرين، بغية اختراق الحدود المصرية والنفوذ منها إلى مصر، ولكن وقف لهم حرس الحدود ببسالة وشجاعة فائقة، وأنهوا على أغلبية تلك العناصر الإرهابية، ولكن في خضم تلك الحرب التي انفجرت في لحظة، ارتقى 5 شهداء مصريين، وأصيب المقدم أدهم (دياب) قائد الحرس الحدودي، بكتفه اليمنى.

وتتلخص أبرز أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة، في تمكن مليحة ومن تبقى من عائلتها من الدخول إلى الأراضي المصرية بسلام، ودخول جدها إلى المستشفى بعد أن تعرض لإصابتين، أولاهما أثناء الهجوم الإرهابي عليهم في ليبيا، والثاني بسبب الانفجار الذي حدث بالشاحنة بعد نزوله منها، وذلك لأنه لم يكن قد ابتعد عنها بالقدر الكافي.