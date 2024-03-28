مسلسل مليحة الحلقة 3.. جد مليحة ينجو من الموت والمعبر يتحول لساحة حرب

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، في اللحظة التي استطاع فيها حرس الحدود المصري إنقاذ مليحة وأسرتها من انفجار بالحافلة التي كانت تنقلهم من ليبيا إلى مصر، وذلك أن المقدم أدهم (دياب) قائد حرس الحدود، لاحظ نزول شاب غريب من السيارة، أثناء إنهاء إجراءات عبورهم لمصر، وعندما فر الشاب هاربا أمر جنوده بالقبض عليه وتفتيش السيارة وهنا كانت النجاة من الكارثة.

نجاة الجد بأعجوبة

واكتشف الحرس أن السيارة مفخخة، وقبل انفجارها تدخل الجنود وانقذوا جد مليحة وطفلة من الموت حيث ساعدوه في النزول من الحافلة، فيما كان أحد الحرس يركض خلف الرجل المشتبه به، وأخذ في مصارعته حتى تمكن الإرهابي من الضغط على هاتفه لتنفجر السيارة من فورها وقد خرج منها الجد والطفلة بسلام.

مسلسل مليحة الحلقة 3

وتستمر الحلقة 3 من مسلسل مليحة، لتوضح أن ذلك الإرهابي لم يكن مجرد إرهابيا واحدا أراد تفجير الحافلة، بل يتبعه عدد كبير من الإرهابيين الذين حولوا المعبر الحدودي بين مصر وليبيا إلى ساحة قتال بينهم وبين حرس الحدود المصري.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها إنقاذ مليحة من الموت، فعندما قامت ثورات الربيع العربي انتشرت في ليبيا مجموعات مسلحة أدت إلى انهيار الدولة، ليتعرض أحد المسلحين لمليحة في ليبيا، وعندما قام والديها بحمايتها والدفاع عنها جرى قتلهم وإصابة جدها في قدمه، ولم تجد الفتاة وأسرتها مفرا من الهروب إلى مصر بشاحنة رفقة بعض العائدين لمصر، وأثناء ذهابهم إلى مصر قام أحد المسلحين بالصعود للشاحنة، وزرع قنبلة وحدث ما حدث.