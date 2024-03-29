وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي لدى سائقي القطارات إلى 1.8%

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهمية إطلاق حملة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات» لحماية الشباب والبنات من خطر المخدرات، مؤكدة أن خطورتها لا تقل عن الإرهاب والتطرف، لأنها شكل من أشكال تهديد القوة الناعمة والأمن الأسري.

وأكدت خلال حفل إطلاق المرحلة الجديدة من الحملة، أنه من المخاطر الشديدة جدًا هي المخدرات التخليقية التي وصلت إلى نسبة 35% لأنها زهيدة الثمن ومتاحة، وهي عبارة عن مشتقات من المورفين والفيتامينات، لكنها تطورت مؤخراً وأثرت على الحالة النفسية في أكثر من 120 دولة.

انخفاض التعاطي لدى سائقي القطارات

ونوهت إلى أن نسبة الحوادث قلت بسبب الكشف على السائقين خاصة سائقي القطارات، فنسبة انخفاض التعاطي لدى سائقي القطارات انخفضت إلى 1.8 بدلا من 12%، مشيرة إلى أن عدد المترددين على الصندوق وصل إلى 170 ألف متردد سنويا فضلاً عن المتصلين على الخط الساخن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مهمة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تتمثل في الوقاية والحماية من الطلب على المخدرات لأنها تؤدي إلى المشكلات الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد المقبلين على المخدرات وصلإلى 120 ألف حالة في عام 2013.

30 مركز علاج تابعة للصندوق

وأكدت وجود 30 مركز علاج تابعة للصندوق، مشيدة بالجزء الإعلامي في الصندوق، لأنه صاحب التأثير في الكلمة والمشهد والجملة، إذ استهدفت الحملات الإعلامية التأثير في الرأي العام والخروج بأثر حقيقي للمشاهد والمتابع سواء من الراديو أو الصحف والمواقع.