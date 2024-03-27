«التضامن»: نستهدف توفير ادخار وتأمين متناهي الصغر للرائدات الاجتماعيات

كشفت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، عن أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أنه يتضمن عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن البرنامج صمم محتوى تعليمي للتثقيف المالي، بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.

تنفيذ معسكر تدريبي للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين

وأفادت صابرين في تقرير صادر عن الوزارة، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية، لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.

وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم يجرى التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15 ألف رائدة.

وأوضحت أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، بالإضافة إلى أنه جار إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.