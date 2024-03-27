مستشار وزيرة التضامن للتوعية: من يعامل الكبار بطريقة طيبة يطول عمره

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزرة التضامن الاجتماعي للتوعية، إنه لا يجب أن نقف عند مقولة «هياخد زمانه وزمن غيره» لأن كل إنسان ينبغي أن يعيش زمانه بكامله الذي أراده الله له، سواء شابًا أو كبيرًا، مضيفًا أنه من المهم أن يكون منتجًا في حياته، موضحًا أن الكبير يكون منتجًا بخبرته ونصيحته وتجربته، والشاب منتجًا بحماسه وفهمه وعلمه وأدواته في الحياة.

كلنا في تكامل وتعاون

وأكد الدكتور مجدي عاشور، أننا كبار وشباب لسنا في تضاد أو تعارض، بينما نحن في تكامل وتعاون، لذلك علينا احترام الكبير في السن.

من يعامل الكبار بطريقةٍ طيبة يطول عمره

وشدد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة احترام الكبير «وأنا اريد أن أهمس في أذن كل شاب وأقول: لو أحسنت إلى الكبيرهذه بشرى لك ستعيش مثل عمره»، لأن هذه بشرى عن النبي صل الله عليه وسلم حيث قال من أكرم شيخًا لسِنّهِ، قيد الله من يكرمه عند سنه، فاستبشر العلماء وقالوا، من يعامل الكبار بطريقةٍ طيبة يطول به العمر وسيكون طويل العمر، وبعد ذلك يُسخّر الله له من يساعده في كبره كما كان يساعد كبار السن وهو شاب.

وفي السياق قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دولتنا أدركت هذا الأمر وأصدرت قانونًا للمسنين وكبار السن فيه تكريم لهم وحفاوة بهم وحفظ لما فعلوا، وهذا مهم.

ووجه «عاشور» كلامه للشباب قائلاً، خذ البشرى حتى تكون معطاءً وبعد ذلك يكرمك الله عز وجل بطول العمر وأن تأخذ كل خير، منوهًا بهذا يتبين لنا أن الوعي حياة.

جاء ذلك خلال فيديو نشرته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم ضمن سلسلة فيديوهات تنشرها الوزارة يوميًا على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» تحت عنوان «وعي» خلال شهر رمضان المبارك.