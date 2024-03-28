«التضامن»: المجتمع المدني يلبي 32% من احتياجات المواطنين

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بدور المجتمع المدني، ويثمّن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وإنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما يفتح الباب واسعا لمشاركة الجمعيات الأهلية في المشروعات القومية، ويساهم في توفير خدمات صحية للمجتمعات المحلية.

أهمية دور المجتمع المدني

وأوضحت القباج في بيان صادر عنها، أنّ المجتمع المدني يلبي 32% من احتياجات المواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية، وفي الأمراض المتخصصة مثل «السرطان، والقلب، والغسيل الكلوي، والصحة الإنجابية، والعيون، وصحة الأم والطفل»، وغيرها من الأمراض، وتقدم الخدمات من خلال المستشفيات الكبيرة والحديثة، أو من خلال المراكز الطبية والمستوصفات والعيادات، والقوافل الطبية، إضافة إلى تحمل مصروفات التشخيص والعلاج.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ التجربة الفعلية بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية تؤكد أهمية دور المجتمع المدني في مساعدة وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية، في تقديم الخدمات للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.

الصحة جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة

وأعربت القباج عن تقديرها للمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية والتي تنفذها وزارة الصحة في مجال الصحة العامة وصحة المرأة، موضحة أنّها انطلاقا من إيمانها بأنّ الصحة جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا على الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، تدرج الوزارة صحة المرأة والطفل في جميع برامجها المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومرورا بمشروطية الصحة لمستفيدي تكافل وكرامة، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي.