إجراءات وزارة التنمية المحلية لمواجهة خطر الزيادة السكانية.. بدأت منذ 2019

تشارك وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحد من النمو السكاني، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية عام 2019 للعمل على زيادة التوعية للمواطنين.

وأنشأت وزارة التنمية المحلية 27 وحدة سكان داخل دواوين المحافظات، فضلا عن تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة.

وزارة التنمية معنية بمواجهة الزيادة السكانية

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في بيان، إن الوزارة معنية بمواجهة الزيادة السكانية، وتم إعداد دليل إجرائي لمهام وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع، علاوة على تفعيل المجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل اللجان التنسيقية لتلك المجالس، وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى.

برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة

وأوضح هشام آمنة أنه تم إطلاق 5 برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة للحد من الزيادة السكانية، ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية»، و«التقديرات السكانية المستقبلية»، و«إعداد مدربين في السياسات السكانية»، فضلا عن نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات لأبعاد القضية السكانية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام وحدات السكان بتنظيم أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية واستفاد منها أكثر من 22 ألف مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة.