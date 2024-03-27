«التنمية المحلية» تسترد 1.5 مليون متر مربع من موجة 22 لإزالة التعديات

انتهت وزارة التنمية المحلية من أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، إذ بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 24 فبراير حتى 15 مارس 2024، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من 20 إبريل حتى 9 مايو 2024.

نتائج المرحلة الأولي

وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه جرى إزالة 4744 حالة بناء مخالفة، و1438 حالة تعد على أراض زراعية، و3807 فدادين، و127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانا في بورسعيد، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

نتائج المرحلة الثانية

وجرى خلال المرحلة الثانية إزالة 3258 مبنى مخالف و 554 ألف متر مربع جرى استردادها للدولة، و1320 حالة تعد على أراض زراعية، و115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانا في بورسعيد.

وبلغت إجمالي الأراضي المستردة في المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات 1.5 مليون متر مربع.