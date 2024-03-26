وزير التنمية المحلية يبحث مجالات التعاون المشترك مع هيئة فولبرايت مصر

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وآسر هاني مساعد مدير البرامج هيئة فولبرايت مصر، بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

دعم الهيئة للبرامج والمنح

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره لدور الهيئة في دعم البرامج والمنح في كل المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بتعدد البرامج التدريب والفئات المستهدفة من هيئة فولبرايت مصر، خاصة ما يخص برامج المهنيين، سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وبرنامج إدارة المؤسسات الفنية، وبرنامج إدارة الكليات المجتمعية والبرامج الدارسية في تلك الكليات.

دورات تدريبية متخصصة لكوادر المحليات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج إعداد القادة يمكن أن يخطط من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة لكوادر المحليات بالوزارة والمحافظات في مجال اللامركزية، والمخلفات الصلبة، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، وتقنين الأراضي، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، والرقمنة، والجغرافيا المكانية، وتخطيط الأسواق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المراة، ودعم المنتجات والحرف اليدوية، وغيرها.

ورش عمل لتدريب الشباب

كما رحب «آمنة» بالتعاون مع الوزارة والمحافظات وتدريب الشباب من خلال ورش عم،ل لتنمية المهارات ودعم جهود الوزارة في تطوير المراكز الحرفية المنتشرة بالمحافظات عبر 78 مركزاً لتعزيز قدرات الشباب في مجالات حرفية مختلفة.

كما أشار وزير التنمية المحلية الي الاهتمام الذي يوليه لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين الادارة المحلية والديوان العام للوزارة ، مشيراً الي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بوصفه أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات و آلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.

ومن جانبها، عرضت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، أهم البرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب.

كما رحبت المدير التنفيذي للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الاكاديمية والعملية التي تقدمها هيئة فولبرايت مصر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق علي التباحث علي المستوي الفني لوضع خطة تعاون بين الوزارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون في العديد من المجالات بين الجانبين، وبصفة خاصة في اعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية لرفع قدراتهم علي مختلف مستوي المحليات وتصميم دورات تدريبية في مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية ، كيفية ادارة المراكز والقري وغيرها، وإعداد برامج مخصصة لذوي الإعاقة من العاملين في الادارة المحلية، والتعاون في برامج الحرفيين من خلال الايفاد بخبراء لتدريب المدربين الحرفيين الذين سيقومون بتأهيل صغار الحرفيين فيما بعد وبحث امكانية التعاون من خلال تصميم برامج لتعليم اللغات في كافة الكوادر المحلية.