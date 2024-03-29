الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وواصلت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية.