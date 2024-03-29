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دراما المتحدة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية

كتب:

شريف سليمان
11:53 ص | الجمعة 29 مارس 2024
تدهور الأوضاع في قطاع غزة

تدهور الأوضاع في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وواصلت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية.

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