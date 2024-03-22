أحمد عمر هاشم والطاروطي يؤمان المصلين في الجمعة الثانية من رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسماء أئمة المساجد في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، وجاء على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والقارئ الشهير عبد الفتاح الطاروطي.

الجمعة الثانية من رمضان

وقال وزير الأوقاف في حسابه الشخصي على فيسبوك: «بشرى سارة لأهالي التجمع والقاهرة الجديدة، أستاذنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم الجمعة درس العصر في مسجد المهند بالتجمع الخامس.. نفع الله به وبارك في حياته وعلمه وعمره».

وأكد «جمعة» أن الشيخ عبد الفتارح الطاروطي سيكون حاضراً لأداء صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين قائلاً: «بشرى سارة لأهالي طنطا، القارئ الشيخ محمد عبد البصير إمامًا لصلاتي العشاء والتراويح اليوم الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا نتمنى له التوفيق».

وتابع: «بشرى سارة لأهالي طنطا، فإن القارئ الشيخ محمد عبد البصير إمامًا لصلاتي العشاء والتراويح اليوم الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا نتمنى له التوفيق».