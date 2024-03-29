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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «التلفزيون» بالقاهرة

كتب:

منى صلاح
12:17 م | الجمعة 29 مارس 2024
شعائر صلاة الجمعة

شعائر صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «التلفزيون» بمحافظة القاهرة، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

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