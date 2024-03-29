بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «التلفزيون» بالقاهرة كتب: منى صلاح 12:17 م | الجمعة 29 مارس 2024 شعائر صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «التلفزيون» بمحافظة القاهرة، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بساحات المسجد الأقصى وزير الأوقاف يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب في صلاة الجمعة اليوم الرئيس السيسي يلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير 120 ألف فلسطيني في المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان صلاة الجمعة بث مباشر صلاة الجمعة شهر رمضان شعائر صلاة الجمعة بقلم منى صلاح