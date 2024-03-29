وزير الأوقاف يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب في صلاة الجمعة اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتاح مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- في صلاة الجمعة اليوم، وقال عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن خطيب الجمعة سيكون الشيخ أحمد عصام إمام المسجد، وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

افتتاح مسجد السيدة زينب

من المقرر افتتاح 29 مسجدًا اليوم الجمعة 29 مارس من بينها مسجد السيدة زينب، منها 22 مسجدًا ما بين جديد أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو 2023، 864 مسجدًا، بتكلفة 17 مليارًا و30 مليون جنيه، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.