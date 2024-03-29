القبض على 5 متهمين بحيازة كميات ضخمة من الألعاب النارية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وبحوزته مليون و250 ألف قطعة ألعاب نارية، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

كما جرى ضبط شخصين بمحافظة البحيرة،أ وبحوزتهما 355 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وعاطل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 6050 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وسائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، وبحوزته 27400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.