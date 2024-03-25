ضبط 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 4 متهمين في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة «ربع نقل» محمل عليها مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواي.

وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بقصد الاتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على 200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع.

وتمكنت الأجهزة من ضبط الآتي:

- مالك مكتبة له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته 3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم 35 ألفا و514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 6710 قطع ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.