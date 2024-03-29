«بخور ومزيكا» أبرز طقوس سارة عبد الرحمن لتقمص دور «فاطمة» في لحظة غضب

كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن، عن كواليس دورها في مسلسل لحظة غضب، الذي جسدت فيه دور «فاطمة» شقيقة شريف، صاحبة الهوايات الغريبة من قراءة الطالع والفنجان وفتح المندل، لتحاول معرفة مكان شقيقها المختفي عبر اللجوء للعرافين طوال أحداث العمل الدرامي الشيق.

التقت كاميرا «تلفزيون الوطن» بالفنانة سارة عبد الرحمن، لتحل ضيفة ببرنامج «لوكيشن»، من تقديم بسمة شطا، لتؤكد خلال تصريحاتها: «لا أحب المندل بل وأخاف من هذه الأجواء، ولكن لطبيعة الدور حاولت الدخول في هذا العالم وتقمص الشخصية، لأجلب البخور و(بلاي ليست) موسيقى تدخلني في هذا المود، لكن بالنسبة للبخور فأنا أحب الروائح الطيبة والزكية التي تدخلني في المود».

وتابعت: «بخاف جداً من السحر ومؤمنة بإن فيه سحر، وتجربة فتح المندل لا أنصح بها أحد، وفيه حاجات في حياتي حاولت أقلدها وآخدها لشخصية فاطمة، مثل الملابس وخاصة الشبشب عشان أكون مرتاحة فيه فكانوا من اختياري، وكنت بروح بدري قبل التصوير عشان أعيش الشخصية وأدخل المود وأكون جاهزة».