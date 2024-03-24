عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 14 من مسلسل لحظة غضب، أمس والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يحرص متابعو المسلسل على معرفة موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 14 والذي يكون في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تحاول إخفاء جريمة قتل زوجها شريف

واستمرت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى في مسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها شريف الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

مسلسل لحظة غضب يعرض حصريا على منصة watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وعاشت الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى والفنانة ناردين فرج التي تجسد دور صديقتها نيرة حالة من السعادة، خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أنّ وفاة شريف زوج يمنى، الذي يجسده الفنان محمد فرج كانت بسبب غيبوبة سكر، وليس ضربة على الرأس.

وقررت يمنى السفر بعد انتهاء العزاء، والذي من المقرر أن يكون في منزلها، بناء على طلب شقيق زوجها مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين.