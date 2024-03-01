«هتفتح المندل».. سارة عبد الرحمن تكشف أسرار شخصيتها فى مسلسل لحظة غضب

تواصل الفنانة سارة عبد الرحمن تصوير باقي مشاهدها في مسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، في سباق رمضان 2024، وسيعرض عبر منصة WATCH IT .

سحر وشعوذة.. تفاصيل شخصية سارة عبد الرحمن في مسلسل لحظة غضب

كشفت سارة عبد الرحمن، لـ «الوطن» تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال العمل، وقالت إنها تدعى «فاطمة» وهي شخصية مختلفة تماما عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل، فهي مهووسة بأعمال السحر والشعوذة .

وتابعت بأن فاطمة ستكون السبب وراء فتح المندل خلال أحداث المسلسل لمعرفة أين ذهب «شريف» الشخصية التى يبحث عنها أبطال العمل، وهذا الأمر سيتسبب في كثير من المفاجآت.

يذكر أن مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج وسارة عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.