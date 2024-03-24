مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. يمنى تتورط في جريمة جديدة

عاشت الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى، والفنانة ناردين فرج التي تجسد دور صديقتها نيرة، حالة من السعادة خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أنّ وفاة شريف زوج يمنى، الذي يجسده الفنان محمد فرج كانت بسبب غيبوبة سكر وليس ضربة على الرأس.

وقررت يمنى السفر بعد انتهاء العزاء والذي من المقرر أن يكون في منزلها، بناء على طلب شقيق زوجها مصطفى الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين.

عائلة شريف تصل إلى القاتل

وكانت يمنى قد عاشت حالة من التوتر، إذ تأكّدت عائلة شريف أنها من قتلته بعد اكتشاف أحد الصيادين جثته التي تخلصت منها من قبل وتعرف مصطفى على جثة شقيقه، وأخبر الضابط أنّ صبا مبارك هي التي قتلته لكنه لا يستطيع أنّ يثبت عليها شيئًا.

تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شريف

وذهب مصطفى وشقيقته فاطمة التي تجسد دورها الفنانة سارة عبدالرحمن إلى المحامي الذي أبلغهم أنّ التقرير يثبت أنّ شريف توفي بسبب غيبوبة سكر وليس بسبب ضربة الرأس القوية، مما يثبت أنّ صبا مبارك بريئة، ووعد المحامي مصطفى أنه سيقاضيها بسبب إخفائها الجثة ورميها في النيل.

وبعد أنّ دفن مصطفى شقيقه، طلب من صبا مبارك أنّ يقيم عزاءه في بيته وهذا يتزامن مع يوم سفرها، ودخل «مصطفى» منزل صبا مبارك وواجهها بسؤالها عن سبب قتل شقيقه، فأخذ النشابة التي قتلت بها شريف، وضربته بها.