علي جمعة: الشيطان معمول لمصلحة البشر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول هو ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس لنا؟

علي جمعة يوضح وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء

وأضاف «جمعة»، خلال إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «الشيطان ما بيوسوس ويجري، العبرة فيك أنت.. بتطاوعه ليه، ربنا جاب لك واحد بيقولك تيجي نعمل الشر ويجري، طيب لو ما كنش فيه حد يقولك، كانت نفسك هتكون أمارة بالسوء».

الاستعاذة بالله من الشيطان

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لما ييجي يوسوس لك الشيطان تستعيذ بالله، وربنا خلق الشيطان ليكون لك فرصة، تعرف تميز الشر والخير، والشيطان معمول لمصلحتنا علشان ينبهنا إن الحاجة دي خطأ، فنبتعد عنها ونستعيذ بالله منه».