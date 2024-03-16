علي جمعة: عمليات التجميل من أعمال الشيطان وتغيير خلق الله

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم عمليات التجميل، مؤكدة أن هذه النوعية من العمليات أصبحت أمرا واقعا؟

ورد الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت، قائلا: «في حاجة اسمها حلال وحرام، وبنشوف حكم الله في هذه المسألة، لو اتفق العلماء على أنها حرام فهي حرام، احنا مش هنعمل حرام، لكن حكاية أمر الواقع مفيش واقع يضعط علينا، ومينفعش نكون إمعة يعني مليش دعوة بالشريعة ونخلينا مع الناس بتقول ايه ده مرفوض».

وأكد المفتي السابق: «هذه الأعمال من تغيير خلق الله، ومن أعمال الشيطان، ولما نتدخل في تغير خلق الله بلا حاجة ضرورية يبقى حرام».

برنامج نور الدين يعرض يوميا في رمضان

يذكر أن برنامج نور الدين، يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يوميا في رمضان، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا أنفسهم في حيرة.