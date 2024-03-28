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دراما المتحدة

بكين: استفزازت الفلبين سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

كتب:

شريف سليمان
10:25 ص | الخميس 28 مارس 2024
الصين والفلبين

الصين والفلبين

أعلنت الصين أنّ استفزازات الفلبين هي السبب وراء التوترات في بحر الصين الجنوبي، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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