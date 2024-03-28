بكين: استفزازت الفلبين سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي كتب: شريف سليمان 10:25 ص | الخميس 28 مارس 2024 الصين والفلبين أعلنت الصين أنّ استفزازات الفلبين هي السبب وراء التوترات في بحر الصين الجنوبي، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: العراق يهزم الفلبين بخماسية ويتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 منتخب العراق يبحث عن فوز جديد على الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة قبيلة «غجر البحر» تعيش تحت الماء على طريقة «أكوا مان» في الفلبين زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين الفلبين تحظر استيراد الدواجن من ولايات أمريكية.. ما السبب؟ الفلبين الصين بحر الصين الجنوبي بقلم شريف سليمان