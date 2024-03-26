رئيس جامعة العريش يشارك طلاب كلية التربية الرياضية إفطارا جماعيا

شارك الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أعضاء هيئة التدريس والهيكل الاداري بكلية التربية الرياضية في حفل إفطار جماعي بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

نجاح منظومة العمل بالجامعة

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة، وقدم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل، أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد على أن كلية التربية الرياضية شريك هام لنجاح منظومة العمل بالجامعة والارتقاء بها، موضحًا أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

تنمية مشاعر الانتماء

ومن جانبهم، أعرب النواب وعمداء الكليات عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم العديد من هذه اللقاء في شهر رمضان المبارك، موجهين تحيتهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية من في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.